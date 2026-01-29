Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 23ª giornata

La 23ª giornata di fantacalcio si avvicina e i fantallenatori devono decidere gli attaccanti da schierare. Tra i nomi più sicuri, ci sono alcuni giocatori che non possono mancare: un top, una certezza e una scommessa. La scelta giusta può fare la differenza, quindi è il momento di fare le scelte giuste in vista del prossimo turno.

La 23ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 30 gennaio alle 20.45 con la sfida tra Lazio e Genoa e si chiuderà martedì 3 febbraio con Bologna-Milan (20.45). È quasi tempo di formazione e dopo aver passato in rassegna i portieri, i difensori e i centrocampisti consigliati, è tempo di puntare i riflettori sui tre attaccanti da non lasciarsi scappare in vista del prossimo turno di Fantacampionato Gazzetta. Altro gol e altra prestazione di grande livello per Kenan Yildiz. Il turco è stato protagonista assoluto nella sfida col Napoli, in cui ha trovato il secondo dei tre gol che hanno assicurato alla Juventus la vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

