Strage di Capodanno un altro italiano morto | arriva la notizia peggiore
Nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, si aggiunge un'altra vittima italiana. Dopo le prime informazioni, è stato confermato il decesso di un giovane, portando il bilancio delle vittime a un nome in più. Questa notizia si inserisce in un quadro di grande dolore e perdita, e richiede rispetto e attenzione verso le persone coinvolte.
. Il nome di un altro giovanissimo è stato inserito tra quelli delle vittime italiane identificate dopo la tragedia di Crans-Montana, in Svizzera. Nella notte di Capodanno, poco dopo l’una e mezza, un incendio è divampato all’interno del bar “Le Constellation”, nel centro della località sciistica sulle Alpi svizzere. L’inferno di fuoco e le ore di angoscia. Le fiamme si sono propagate in pochi istanti durante la festa di fine anno, travolgendo i presenti e causando circa 40 morti e 119 feriti, molti dei quali gravemente ustionati, mentre le operazioni di identificazione delle vittime proseguono tra difficoltà dovute alle condizioni dei corpi e alle gravi ustioni riportate dai sopravvissuti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
