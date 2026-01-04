Nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, si aggiunge un'altra vittima italiana. Dopo le prime informazioni, è stato confermato il decesso di un giovane, portando il bilancio delle vittime a un nome in più. Questa notizia si inserisce in un quadro di grande dolore e perdita, e richiede rispetto e attenzione verso le persone coinvolte.

. Il nome di un altro giovanissimo è stato inserito tra quelli delle vittime italiane identificate dopo la tragedia di Crans-Montana, in Svizzera. Nella notte di Capodanno, poco dopo l’una e mezza, un incendio è divampato all’interno del bar “Le Constellation”, nel centro della località sciistica sulle Alpi svizzere. L’inferno di fuoco e le ore di angoscia. Le fiamme si sono propagate in pochi istanti durante la festa di fine anno, travolgendo i presenti e causando circa 40 morti e 119 feriti, molti dei quali gravemente ustionati, mentre le operazioni di identificazione delle vittime proseguono tra difficoltà dovute alle condizioni dei corpi e alle gravi ustioni riportate dai sopravvissuti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Strage di Capodanno, un altro italiano morto: arriva la notizia peggiore

Leggi anche: Uno schianto tremendo, poi la notizia peggiore: morto un giovane di 23 anni

Leggi anche: “Era al pub con le amiche”. Strage di Capodanno, la notizia su Sofia è arrivata adesso

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Le notizie di giovedì 1° gennaio sulla strage in Svizzera; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi.

Strage di Capodanno in Svizzera, la ricostruzione di un italiano a Crans-Montana - Mattia Odescalchi riporta a Sky TG24 il racconto di uno dei ragazzi presenti nel locale che ha preso fuoco e la dinamica che ha innescato il rogo costato la vita a decine di persone ... tg24.sky.it