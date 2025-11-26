Addio all’ex ispettore Gianluca Romagnoli | la questura piange il Generale

Macerata 25 novembre 2025 – Ad appena 62 anni, è morto la notte scorsa Gianluca Romagnoli, ex ispettore di polizia residente a Porto Recanati. La notizia ha lasciato sotto choc i colleghi e le tantissime persone che, in tutta la provincia, in questi anni avevano avuto modo di apprezzare la professionalità, la straordinaria dedizione al lavoro e la grandissima umanità di Romagnoli. In polizia per 42 anni, ha lavorato prima a Milano e poi a Macerata, dove per trenta anni ha prestato servizio alla Squadra mobile, guidando la sezione antidroga e diventando un punto di riferimento per i colleghi e per la procura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio all’ex ispettore Gianluca Romagnoli: la questura piange «il Generale»

