Tre cacciatori trovati morti nel bosco | l’amico del più anziano del gruppo interrogato dai carabinieri

Tre cacciatori sono stati trovati morti nel bosco. La polizia ha già preso in custodia un amico del più anziano, Antonio Gatani, per interrogarlo. Le indagini puntano a chiarire cosa sia successo in quel bosco, dove sono stati trovati i corpi senza vita. La scena ha sconvolto la zona e si cerca di capire se si tratti di un incidente o di qualcosa di più grave.

Proseguono le indagini per il triplice omicidio dell’82enne Antonio Gatani di Librizzi, del 42enne Giuseppe Pino e del 26enne Davis Pino, due fratelli di San Pier Niceto. Mercoledì 28 gennaio, i tre cacciatori sono stati trovati morti in una zona boschiva di Montagnareale, in provincia di Messina. A dare l’allarme alle autorità è stato un amico di una delle tre vittime che non lo sentiva da ore. Dopo il ritrovamento dei cadaveri, il procuratore del vicino comune di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, e i carabinieri sono rimasti fino a tardi sul posto, che è stato chiuso al pubblico. In caserma, i militari hanno interrogato per tutta la notte del 29 gennaio una persona che andava a caccia con il più anziano del gruppo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tre cacciatori sono stati trovati morti in un bosco nel Messinese.

Tre cacciatori sono stati trovati morti nel bosco di Montagnareale, a Messina.

