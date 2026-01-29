Tre cacciatori morti | proseguono le indagini per il giallo del Messinese

Le indagini sulla morte di tre cacciatori in Sicilia continuano senza sosta. Gli inquirenti stanno seguendo due piste principali: un possibile errore durante la battuta di caccia oppure una discussione sfociata in tragedia. Le autorità hanno raccolto testimonianze e analizzato le prove sul campo, ma ancora non ci sono dettagli definitivi. La comunità locale aspetta con ansia di chiarire cosa sia successo davvero in quella serata nel Messinese.

Nella serata di ieri sembra essere trapelato che le piste principali sarebbero due: l'errore di caccia o la discussione culminata in tragedia La quiete dei boschi di Montagnareale, nel Messinese, è stata interrotta da una tragedia avvolta nel mistero. Ieri i corpi senza vita di tre cacciatori sono stati trovati distesi tra i rovi e attraversati da colpi di arma da fuoco. Ad avvertire le autorità, l’amico di una delle vittime che non aveva notizie da ore. L’identificazione dei corpi è stata semplice: l’82enne Antonio Gatani, residente a Patti e Davis e Giuseppe Pino, due fratelli di 26 e 44 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Tre cacciatori sono stati trovati morti in un bosco nel Messinese.

Questa notte a Patti, in provincia di Messina, i carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni e sospetti nell’ambito delle indagini sui tre cacciatori trovati morti nei boschi di Montagnareale.

Messina, trovati morti tre cacciatori nel bosco: chi sono e cosa emerge dalle prime indaginiTre morti nei boschi dei Nebrodi: tre cacciatori trovati crivellati di colpi in contrada Caristia, indagini serrate della Procura di Patti per ricostruire movimenti, cause e possibili coinvolti. notizie.it

Tre cacciatori trovati morti in un misterioso incidente a MontagnarealeUn tragico incidente ha scosso Montagnareale, dove tre cacciatori sono stati rinvenuti privi di vita in una zona boscosa. notizie.it

Saranno l’autopsia e i rilievi balistici a fare chiarezza sulla dinamica della morte dei tre cacciatori, trovati morti a Montagnareale x.com