Messina il giallo dei tre cacciatori morti nel bosco | notte di interrogatori in caserma le ipotesi degli inquirenti

Questa notte a Patti, in provincia di Messina, i carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni e sospetti nell’ambito delle indagini sui tre cacciatori trovati morti nei boschi di Montagnareale. I corpi, con numerosi colpi, sono stati scoperti ieri, e ora gli inquirenti cercano di fare luce su quanto accaduto. La scena del delitto ha suscitato grande attenzione, mentre si attendono nuovi sviluppi.

(Adnkronos) – Notte di interrogatori a Patti (Messina) dopo che ieri nei boschi di Montagnareale sono stati trovati i corpi di tre uomini crivellati di colpi. Le vittime sono l’82enne Antonio Gatani, di Librizzi, e i fratelli Davis e Giuseppe Pino, rispettivamente di 26 e 44 anni, originari di San Pier Niceto. Tutti e tre erano armati di fucile. I carabinieri hanno ascoltato per tutta la notte in caserma a Patti una persona che di solito andava a caccia con Antonio Gatani. Sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Tra cui un incidente di caccia o una lite poi culminata con un doppio omicidio e un suicidio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

