Antonio Tajani ha confermato che tre agenti ICE saranno a Milano durante le Olimpiadi. Spiega che resteranno nel consolato Usa e non si muoveranno per le strade della città. La presenza di queste forze è stata annunciata per garantire la sicurezza, ma Tajani rassicura che non ci saranno rischi per i cittadini.

Dopo diverse indiscrezioni, e polemiche, è Antonio Tajani a fare chiarezza sui gli agenti Ice presenti a Milano per le Olimpiadi 2026 Milano-Cortina. Il Ministro, dopo il Consiglio Affari Esteri del 29 gennaio, ha spiegato che saranno presumibilmente tre gli agenti speciali statunitensi presenti all’evento sportivo in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. Inoltre, il Vicepremier ha aggiunto che saranno all’interno del consolato americano per fare da tramite con le forze dell’ordine italiane. “Non scenderanno in tuta da combattimento per le strade” ha spiegato il capo del dicastero degli Esteri. Perché ci saranno gli agenti Ice alle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina Cosa faranno gli agenti ICE a Milano Chi sono e cosa fanno gli agenti ICE Le parole di Matteo Salvini Perché ci saranno gli agenti Ice alle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina Come riporta l’ANSA, Antonio Tajani ha deciso di spiegare personalmente perché gli agenti Ice saranno presenti in Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tre agenti ICE a Milano per le Olimpiadi, Tajani spiega che staranno nel consolato Usa e "non per le strade"

Approfondimenti su Olimpiadi Milano

L’arrivo degli agenti Ice in Italia, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, solleva diverse considerazioni.

Gli agenti dell’Ice saranno presenti a Milano-Cortina durante le Olimpiadi, con il compito di rafforzare le misure di sicurezza in collaborazione con il Dipartimento di Stato americano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano

Argomenti discussi: Usa, Border Patrol e Ice: come sono strutturate e quali sono le differenze?; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Minneapolis, agente federale uccide un’altra persona. Proteste e scontri; L’Ice spara e uccide di nuovo. Arriva la Guardia nazionale.

Tre agenti ICE a Milano per le Olimpiadi, Tajani spiega che staranno nel consolato Usa e non per le stradeIce a Milano Cortina 2026, Antonio Tajani e Matteo Salvini spiegano perché saranno presenti nel consolato americano e cosa faranno durante l'evento ... virgilio.it

L’Ice va a Milano-Cortina: l’agenzia di Trump sarà alle Olimpiadi invernali. Imbarazzo per il governo MeloniPrima il silenzio, poi la gaffe di Fontana e infine la conferma degli Usa. La presenza dell’agenzia federale ai Giochi spacca maggioranza e opposizioni dopo gli omicidi di Minneapolis e le minacce ai ... tpi.it

Leggi l'articolo - Biella celebra gli eroi in divisa, encomi per tre agenti della Polizia Locale #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biella #polizialocale - facebook.com facebook

Al Teatro Sociale di #Trento si è svolta la cerimonia di premiazione degli agenti della Polizia Locale che, durante l’anno trascorso, si sono distinti per meriti speciali. Per il Comune di Venezia premiato il personale del Nucleo Operativo della Polizia Locale x.com