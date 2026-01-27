Milano-Cortina agenti Ice in Italia per le Olimpiadi Tajani | Non si occuperanno di ordine pubblico

L’arrivo degli agenti Ice in Italia, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, solleva diverse considerazioni. Tajani ha precisato che il loro ruolo non riguarderà l’ordine pubblico, ma si concentrerà su aspetti di sicurezza e investigazioni. Questa presenza internazionale mira a garantire un ambiente sicuro e controllato durante l’evento, senza interferire nelle funzioni di ordine pubblico già affidate alle autorità italiane.

Roma, 27 gen. (AdnkronosAfp) - Agenti della polizia americana dell'immigrazione (Ice) saranno in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ma "non si occuperanno di ordine pubblico" ha chiarito il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Ai Giochi olimpici, il servizio di sicurezza interna dell'Ice sosterrà il Servizio di sicurezza diplomatico del dipartimento di Stato americano - precisa il portavoce - e il Paese ospite al fine di valutare e attenuare i rischi legati alle organizzazioni criminali transnazionali", ha affermato un portavoce dell'Ice all'Afp, confermando quanto già precisato ieri sera da fonti dell'ambasciata americana a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, agenti della polizia americana dell'immigrazione (Ice) saranno presenti in Italia.

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana.

