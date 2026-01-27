Agenti Ice a Milano-Cortina Tajani | Non sono le SS Incontro Piantedosi-ambasciatore Usa

Gli agenti dell’Ice saranno presenti a Milano-Cortina durante le Olimpiadi, con il compito di rafforzare le misure di sicurezza in collaborazione con il Dipartimento di Stato americano. Questo supporto internazionale mira a garantire un evento sicuro e ben organizzato, nel rispetto delle normative e delle procedure di sicurezza vigenti.

AGI - Gli agenti dell'Ice saranno in Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina per dare supporto al servizio di sicurezza del Dipartimento di Stato americano. Un portavoce dell'Ice ha confermato quanto anticipato ieri da fonti diplomatiche all'Agi: gli agenti dell'Ice saranno in Italia insieme a uomini e donne di altre agenzie di sicurezza statunitensi. "In occasione dei Giochi olimpici, il servizio di Sicurezza interna (Hsi) dell'Ice sosterrà il Servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato americano, così come il Paese ospitante, per valutare e mitigare i rischi legati alle organizzazioni criminali transnazionali " si legge in un comunicato, "Ovviamente, l'Ice non conduce operazioni in materia di immigrazione all'estero.

L'intervento di Tajani affronta le recenti proteste dell'opposizione riguardo alla presenza degli agenti ICE.

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana.

