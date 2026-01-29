Un uomo di 65 anni ha perso la vita stamattina a Gaggiano, nel Milanese, dopo essere stato investito da un autoarticolato. L’incidente è avvenuto nel pieno giorno, lungo una strada del paese tra Abbiategrasso e Corsico. I soccorsi sono arrivati subito, ma per il ciclista non c’è stato niente da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

L'incidente a Gaggiano in pieno giorno. Tragedia sulle strade di Gaggiano, piccolo comune del Milanese tra Abbiategrasso e Corsico. Un ciclista milanese di 65 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un autoarticolato e schiacciato sotto le ruote del rimorchio. Il drammatico incidente si è verificato intorno alle 12.50 di giovedì 29 gennaio, all'incrocio tra via Marco Polo e via Leonardo da Vinci. I soccorsi e l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti un'ambulanza e un'automedica del 118, inviate da AREU. Presenti anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Darwin e Abbiategrasso e la polizia locale del Consorzio Fontanili, impegnata nei rilievi.

© Dayitalianews.com - Travolto da un autoarticolato: muore ciclista 65enne nel Milanese

