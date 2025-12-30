Ciclista 58enne travolto da un'auto nel Tarantino Giovanni muore poche ore dopo in ospedale

Nel pomeriggio di martedì 30 dicembre, Giovanni Batisti, 58 anni, è stato coinvolto in un incidente a Martina Franca, nel Tarantino, quando è stato travolto da un'automobile. Purtroppo, le ferite riportate si sono rivelate gravi e l'uomo è deceduto alcune ore dopo in ospedale. L'episodio ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale nella zona.

Giovanni Batisti, 58 anni, è stato travolto da un'auto nel pomeriggio di martedì 30 dicembre a Martina Franca (Taranto). Faceva parte di un gruppo di ciclisti. Immediati i soccorsi, ma il 58enne è morto in ospedale poche ore dopo il ricovero.

Tragedia a Martina Franca: ciclista 58enne investito da un’auto muore in ospedale x.com

Il 58enne era in gruppo con altri ciclisti in zona Montetullio, fra Martina Franca e Massafra - facebook.com facebook

