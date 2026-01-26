Aggredisce l’ex compagna nel salernitano | 47enne ai domiciliari

Un uomo di 47 anni, residente nel salernitano, è stato messo agli arresti domiciliari dopo aver aggredito l’ex compagna durante la notte di Capodanno. Secondo quanto ricostruito, avrebbe stretto le mani al collo della donna e successivamente le avrebbe sottratto il cellulare. L’episodio è stato segnalato alle autorità, che hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Ha aggredito l'ex compagna la notte di capodanno, stringendole le mani al collo, e poi le ha sottratto il cellulare. Sono le accuse nei confronti di un 47enne finito agli arresti domiciliari a Moio della Civitella, in provincia di Salerno. L'uomo è indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni aggravate e tentata rapina nei confronti della compagna. Le indagini sono scattate subito dopo l'intervento dei carabinieri nell'abitazione della coppia nella notte di capodanno.

Maltrattamenti e tentata rapina all'ex compagna: 47enne agli arresti domiciliariI Carabinieri di Vallo della Lucania hanno notificato un’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari a un uomo di 47 anni di Moio della Civitella, accusato di maltrattamenti e tentata rapina ai danni dell’ex compagna.

