Allerta meteo in Campania piogge e temporali per l'intera giornata di venerdì 2 gennaio

Un’allerta meteo è stata emessa per la Campania per venerdì 2 gennaio. Sono previste precipitazioni intense, con piogge e temporali che interesseranno la regione per tutta la giornata, a partire dalla mezzanotte. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza durante le condizioni meteorologiche avverse.

Piogge e temperali a partire da mezzanotte di oggi e per l'intera giornata di domani venerdì 2 gennaio. Le zone più colpite dalla Costiera Amalfitana al Cilento. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

