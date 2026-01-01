Allerta meteo in Campania piogge e temporali per l'intera giornata di venerdì 2 gennaio

Un’allerta meteo è stata emessa per la Campania per venerdì 2 gennaio. Sono previste precipitazioni intense, con piogge e temporali che interesseranno la regione per tutta la giornata, a partire dalla mezzanotte. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza durante le condizioni meteorologiche avverse.

Piogge e temperali a partire da mezzanotte di oggi e per l'intera giornata di domani venerdì 2 gennaio. Le zone più colpite dalla Costiera Amalfitana al Cilento. Allerta meteo gialla in Campania: temporali e piogge intense. Meteo Campania, allerta meteo gialla: temporali sulla fascia costiera - La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali valido dalle ...

