trasparenza lobby ok della camera al ddl

La Camera dei deputati ha dato il via libera in prima lettura al disegno di legge sulla trasparenza delle lobby. La proposta prevede regole più chiare per rendere pubblici gli incontri tra rappresentanti di interessi e politici, cercando di evitare ogni ombra di favoritismi. Ora il testo passa all’esame delle commissioni per eventuali modifiche, ma già si parla di un passo importante contro le ombre sulla politica italiana.

Trasparenza delle attività di rappresentanza di interessi: la Camera approva il DDL in prima lettura. La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il Disegno di legge sulla trasparenza delle attività di rappresentanza di interessi, un passaggio che segna un avanzamento significativo verso processi decisionali più chiari, tracciabili e allineati agli standard europei. A comunicarlo sui propri profili social è stata la deputata di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi, che ha sottolineato l’importanza della riforma per la qualità della democrazia italiana. La dichiarazione della deputata Ambrosi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

La Camera ha approvato il disegno di legge sulle lobby.

