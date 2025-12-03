Educazione sessuale alle medie con consenso dei genitori ok della camera | approvato emendamento correttivo della Lega al ddl Valditara
Un emendamento correttivo sull'educazione sessuale del ddl Valditarra è stato approvato alla camera. Questo sancisce che corsi sull'argomento possano essere svolti alle medie ma solo previo consenso dei genitori, rimangono escluse scuola d'infanzia e primaria La Camera ha dato il via libera a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
La Camera ha dato il via libera a diversi emendamenti sul Ddl del consenso informato, tra cui uno della Lega, che riguarda l’educazione sessuale nelle scuole medie, ora equiparate alle superiori, ma senza obblighi: tutto dipenderà infatti dalle singole scuole - facebook.com Vai su Facebook
