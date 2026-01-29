Via libera della Camera al Ddl sulle lobby | dal registro alle sanzioni cosa cambia

La Camera ha approvato il disegno di legge sulle lobby. Ora ci saranno nuove regole per il registro e sanzioni più chiare. Chi ha subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione con pene superiori a due anni non potrà iscriversi. La legge mira a mettere ordine nel settore e a rafforzare le norme contro le infiltrazioni.

Via libera per l'Aula della commissione Affari Costituzionali della Camera alla proposta di legge sulla regolamentazione delle lobby. Il senso della nuova disciplina è di regolamentare e dare trasparenza all'attività svolta dai rappresentanti di interessi come contributo alle decisioni pubbliche ma sempre «nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà e integrità verso di esse». Si prevede l'istituzione, presso il Cnel, del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività dei lobbisti. Un registro unico nel quale confluiranno anche quelli già esistenti presso altre istituzioni (alla Camera - ad esempio - c'è quello nato durante la presidenza Fico).

