Trasparenza e tutela del personale | Sintra avvia il servizio di whistleblowing
Sintra, azienda di Arezzo specializzata in digitalizzazione, ha lanciato un nuovo servizio di “whistleblowing”. Ora i dipendenti e i collaboratori possono segnalare in modo anonimo comportamenti illeciti o poco etici all’interno delle organizzazioni pubbliche o private. L’obiettivo è rafforzare la tutela del personale e promuovere una cultura più trasparente e responsabile.
Arezzo, 29 gennaio 2026 – Sintra investe in trasparenza e tutela del personale. L’azienda aretina, punto di riferimento a livello internazionale per i processi di digitalizzazione d’impresa, ha attivato e implementato un nuovo servizio on-line di “whistleblowing” che permette le segnalazioni anonime di attività non etiche o illecite commesse all’interno di un’organizzazione pubblica o privata, mirando così a rafforzare la cultura di legalità e responsabilità. Il sistema strutturato da Sintra, conforme alle normative nazionali e comunitarie, garantisce l’anonimato, la tracciabilità sicura delle segnalazioni e la gestione trasparente delle informazioni ricevute per porre a disposizione dei dipendenti uno strumento concreto di prevenzione di rischi, reati e violazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
