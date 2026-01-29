Sintra, azienda di Arezzo specializzata in digitalizzazione, ha lanciato un nuovo servizio di “whistleblowing”. Ora i dipendenti e i collaboratori possono segnalare in modo anonimo comportamenti illeciti o poco etici all’interno delle organizzazioni pubbliche o private. L’obiettivo è rafforzare la tutela del personale e promuovere una cultura più trasparente e responsabile.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Sintra investe in trasparenza e tutela del personale. L’azienda aretina, punto di riferimento a livello internazionale per i processi di digitalizzazione d’impresa, ha attivato e implementato un nuovo servizio on-line di “whistleblowing” che permette le segnalazioni anonime di attività non etiche o illecite commesse all’interno di un’organizzazione pubblica o privata, mirando così a rafforzare la cultura di legalità e responsabilità. Il sistema strutturato da Sintra, conforme alle normative nazionali e comunitarie, garantisce l’anonimato, la tracciabilità sicura delle segnalazioni e la gestione trasparente delle informazioni ricevute per porre a disposizione dei dipendenti uno strumento concreto di prevenzione di rischi, reati e violazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trasparenza e tutela del personale: Sintra avvia il servizio di “whistleblowing”

Approfondimenti su Sintra Arezzo

La recente approvazione della mozione di D'Addazio in commissione sanità mira a rafforzare la tutela del personale sanitario durante il servizio, sottolineando l'importanza di garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure a livello regionale.

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 20262027 si svolge nel rispetto delle normative nazionali e delle autonomie scolastiche.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sintra Arezzo

Argomenti discussi: Accesso agli atti e segreti tecnici: dove si ferma la trasparenza nelle gare; ANAC, la prevenzione della corruzione riparte da trasparenza, tutela e programmazione; Jungler cresce del 50%: trasparenza ed etica trainano il nuovo influencer marketing; Covid-19 e segreto di Stato: la trasparenza democratica.

ENERGIA, ARTE: BENE DIBATTITO SULLA TRASPARENZA DEL MERCATORoma, 28 gen – ARTE accoglie con favore l’attenzione posta in Parlamento sul tema della trasparenza e della tutela dei consumatori nel mercato dell’energia, argomento che l’Associazione considera cent ... 9colonne.it

San Marino – Servizio e tutela dei minori, Rf e Rete: Troppe criticità e poca trasparenzaNumerosi e anomali cambiamenti di operatori dall’avvio del progetto sperimentale RF e Rete interrogano il Governo Chiesti chiarimenti su ruolo della ... libertas.sm

Tutela del vero Made in Italy: una scelta di trasparenza e responsabilità Insieme alla Giunta abbiamo approvato una delibera importante a tutela dei consumatori, delle imprese serie e dell’identità del nostro patrimonio agroalimentare. Con questo atto chiedia facebook

Ogni anno circa 1000 persone finiscono agli arresti per errori giudiziari. Dal 2018 al 2024, solo 89 #magistrati sono stati chiamati davanti alla commissione disciplinare: un divario che impone più trasparenza, tutela e responsabilità. #SìRiforma #referendum # x.com