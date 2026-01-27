Approvata la mozione di D' Addazio Fdi per la tutela del personale sanitario durante il servizio
La recente approvazione della mozione di D'Addazio in commissione sanità mira a rafforzare la tutela del personale sanitario durante il servizio, sottolineando l'importanza di garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure a livello regionale.
Approvata dalla commissione sanità del consiglio regionale la risoluzione del consigliere vestino di Fratelli d'Italia Leonardo D'Addazio, riguardante la tutela a livello regionale del personale sanitario in servizio. Depositata il 28 ottobre 2025, è finalizzata a introdurre misure straordinarie.🔗 Leggi su Ilpescara.it
