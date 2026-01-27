Approvata la mozione di D' Addazio Fdi per la tutela del personale sanitario durante il servizio

Da ilpescara.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La recente approvazione della mozione di D'Addazio in commissione sanità mira a rafforzare la tutela del personale sanitario durante il servizio, sottolineando l'importanza di garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure a livello regionale.

Approvata dalla commissione sanità del consiglio regionale la risoluzione del consigliere vestino di Fratelli d'Italia Leonardo D'Addazio, riguardante la tutela a livello regionale del personale sanitario in servizio. Depositata il 28 ottobre 2025, è finalizzata a introdurre misure straordinarie.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Approfondimenti su DAddazio Commissione

FdI a gamba tesa su Report: "È contro il governo, ora mozione a tutela del buon giornalismo"

FdI: «Report vuole impedirci di governare, ora mozione a tutela del buon giornalismo». Scontro Meloni-Schlein sul Garante

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su DAddazio Commissione

Argomenti discussi: Medici di assistenza primaria, approvata mozione in Consiglio regionale Lombardia; Finisce il mandato del sindaco Lovascio, approvata in Consiglio Comunale la mozione di sfiducia; Il governo francese sopravvive a due mozioni di sfiducia sul bilancio; Il governo francese sopravvive alla sfiducia sul bilancio.

approvata la mozione diIntitolazione di un luogo di Ancona a Foresi, passa la mozioneUn luogo della città di Ancona verrà intitolato a Stefano Foresi, ex assessore comunale del Pd, presidente di circoscrizione per dieci anni, morto a giugno del 2025 quando ricopriva il ruolo di consig ... ansa.it

approvata la mozione diApprovata proposta di risoluzione per 'Potenziamento del personale vigili del fuoco'La seconda Commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Letizia Michelini, ha approvato, con voto unanime, una proposta di risoluzione concernente 'Potenziamento del personale del comando dei ... ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.