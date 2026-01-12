Una notte di terrore a Masone | Faccio esplodere il palazzo Arrestato un 32enne violento

Nella notte a Masone, i residenti di via Socrate hanno vissuto un episodio di grande tensione, quando un uomo di 32 anni ha minacciato di far esplodere il palazzo. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del soggetto, che si è mostrato violento. L’episodio ha destato preoccupazione tra la comunità locale, evidenziando la necessità di interventi tempestivi in situazioni di emergenza.

È stata una vera e propria 'mezzanotte di terrore' quella vissuta da i residenti in una palazzina, in via Socrate a Masone. Proprio lì viveva un 32enne, che alla fine è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Si era perfino temuto che l'uomo fosse armato, dopo aver udito degli scoppi riconducibili a spari. In realtà, si è poi scoperto che si trattava degli effetti di petardi, che si trovavano nell'appartamento. È stato un residente a dare l'allarme, poco prima delle 24, insospettito dalle forti urla che arrivavano da uno degli alloggi, in cui era in corso una violenta lite familiare.

Follia a Masone, maltratta moglie e madre e minaccia di fare esplodere del palazzo - Un uomo di 32 anni ha fatto vivere una "mezzanotte di terrore" ai suoi familiari e ai vicini di casa, la scorsa notte a Masone, alla periferia di Reggio, con una lite ...

