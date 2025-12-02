Dopo il furto si nasconde nella colonia abbandonata e aggredisce gli agenti cercando di strappargli la pistola

Riminitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'alba di martedì ha tentato di mettere a segno un furto in un ristorante nella zona di Marebello e, quando è stato rintracciato dalle Volanti, il ladro ha il personale della Questura di Rimini cercando di strappare la pistola d'ordinanza a un agente. Mattinata agitata nella zona sud della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

