Dopo il furto si nasconde nella colonia abbandonata e aggredisce gli agenti cercando di strappargli la pistola
All'alba di martedì ha tentato di mettere a segno un furto in un ristorante nella zona di Marebello e, quando è stato rintracciato dalle Volanti, il ladro ha il personale della Questura di Rimini cercando di strappare la pistola d'ordinanza a un agente. Mattinata agitata nella zona sud della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
