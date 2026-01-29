Tragedia sul Monte Maunganui | identificato il corpo di Max Furse-Kee il fidanzato di Sharon

E’ stata trovata la salma di Max Furse-Kee, il ragazzo di quasi sedici anni disperso dopo la frana che ha colpito il campeggio sul Monte Maunganui, in Nuova Zelanda. La polizia ha confermato che si tratta del corpo del giovane, fidanzato di Sharon, che ora si trova in stato di shock. La tragedia ha sconvolto la comunità locale e le ricerche sono terminate con il ritrovamento di Max, ormai una settimana dopo il cedimento del terreno.

Max Furse-Kee aveva quasi sedici anni. Il suo corpo è stato identificato dopo la frana che una settimana fa ha travolto un campeggio sul Monte Maunganui, in Nuova Zelanda. Era il fidanzato di Sharon Maccanico, una delle ragazze ancora disperse. L'identificazione è arrivata dalle autorità locali. La vice medico legale Brigitte Windley ha formalizzato il riconoscimento dopo l'esame degli elementi raccolti dalla polizia. Hanno lavorato insieme agenti, patologi forensi, odontoiatri. Decisivi i denti, confrontati con le schede cliniche. Il corpo era stato recuperato lunedì. Ora verrà restituito alla famiglia.

