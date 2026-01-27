Frana travolge il campeggio Beachside di Mount Maunganui l' attesa per Sharon | rinvenuti resti umani

In seguito alla frana che ha colpito il campeggio Beachside di Mount Maunganui, in Nuova Zelanda, sono stati rinvenuti resti umani. L’evento ha causato danni significativi, coinvolgendo strutture e veicoli presenti nell’area. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre i soccorritori proseguono le operazioni di verifica e recupero.

Proseguono tra difficoltà le ricerche e la complessa identificazione delle vittime; coinvolta una giovane originaria di Avellino Giovedì scorso una frana ha colpito il campeggio Beachside di Mount Maunganui, in Nuova Zelanda.Una colata di fango e detriti ha investito l’area, travolgendo un edificio destinato alle docce e diversi camper.Il campeggio sorge ai piedi del vulcano inattivo Mount Maunganui. Nei giorni successivi sono stati rinvenuti resti umani.La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno avviato le procedure ufficiali di identificazione.Le operazioni di scavo proseguono tra ingenti quantità di materiale franoso, rimosso progressivamente per permettere agli operatori di intervenire in condizioni di sicurezza.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Una frana ha interessato un campeggio nella zona di Mount Maunganui, Nuova Zelanda, a causa delle intense piogge di questi giorni.

Sharon Maccanico, 15 anni, è scomparsa nel nulla a Mount Maunganui.

Tragedia in Nuova Zelanda: muore Sharon Maccanico, 15enne italiana travolta dalla franaTragedia a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda: la frana travolge il campeggio Beachside, muore Sharon Maccanico, 15enne italiana e campionessa mondiale di hip-hop. notizie.it

Frana travolge un campeggio: «due morti e molti bambini dispersi». Tragedia in Nuova ZelandaUna frana ha colpito un campeggio in Nuova Zelanda, seppellendo diverse persone, tra cui bambini. Il disastro è avvenuto durante la notte presso il campeggio ... ilmattino.it

La speranza si è spenta con l’annuncio delle autorità locali: le ricerche dei dispersi dopo la frana che ha investito un campeggio a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda, sono state interrotte #sharonmaccanico - facebook.com facebook

#NuovaZelanda | L'Ambasciata @ItalyinNZ e l’Unità Tutela della #Farnesina seguono con la massima attenzione gli sviluppi della frana verificatasi nella mattina del 22 gennaio presso Mount Maunganui Beachside Holiday Park, a seguito della quale risultano x.com