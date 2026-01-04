Tragedia di Crans-Montana identificato il corpo del genovese Emanuele Galeppini

Sono state identificate le tre vittime italiane della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, tra cui il diciassettenne genovese Emanuele Galeppini. La tragedia ha coinvolto giovani provenienti da diverse città italiane, tra cui Bologna e Milano. La notizia rappresenta un momento di grande dolore per le rispettive famiglie e comunità.

Sono state identificate tre vittime italiane della strage di Capodanno a Crans Montana. A quanto si apprende, si tratta del golfista diciassettenne di Genova Emanuele Galeppini, poi Giovanni Tamburi, 16enne di Bologna e il coetaneo milanese Achille Barosi. L'identificazione dei tre è stata resa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Tragedia di Crans-Montana, identificato il corpo del genovese Emanuele Galeppini Leggi anche: Strage di Crans-Montana, identificato il corpo del genovese Emanuele Galeppini Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, non ce l’ha fatta il genovese Emanuele Galeppini Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Identificati ufficialmente tre morti italiani: Tamburi, Galeppini e Barosi. «Raggiunti i 500-600 gradi durante l'incendio». Indagati i proprietari del locale; Crans Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale; Ambasciatore Cornado: Tre delle vittime sono italiane - Identificate le tre vittime italiane di Crans-Montana; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”. Tragedia a Crans-Montana: identificate tre vittime italiane, le famiglie sono state informate. Restano tre italiani dispersi - Lo riferisce all'agenzia Ansa l'ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lor ... gazzettadiparma.it

Tragedia Crans-Montana, identificate le prime quattro vittime italiane: il cordoglio del Genoa per Galeppini - Il giovane è una delle prime quattro vittime italiane (tutte tra i 16 e i 17 anni) della. tuttomercatoweb.com

Addio a Giovanni Tamburi, morto nella tragedia di Crans-Montana: “Ora sei il nostro angelo” - Il 16enne bolognese è ora ufficialmente tra le vittime dell’incendio nel locale. ilrestodelcarlino.it

Il 16enne bolognese è tra le vittime della tragedia a Crans-Montana - facebook.com facebook

Tragedia Crans Montana, al Niguarda migliorano le condizioni dei pazienti x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.