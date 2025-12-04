Traffico illecito di sostanze dopanti per il bodybuilding | blitz dei Carabinieri anche a Ravenna

Coinvolto anche il territorio ravennate nel maxi blitz partito all'alba di giovedì da parte dei Carabinieri del Nas di Torino e Genova, che hanno dato esecuzione a oltre 60 decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Savona in tutta Italia per contrastare un presunto traffico di sostanze. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Traffico illecito di sostanze dopanti per il bodybuilding: blitz dei Carabinieri anche a Ravenna

