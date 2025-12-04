Traffico illecito di sostanze dopanti per il bodybuilding | blitz dei Carabinieri anche a Ravenna

Ravennatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coinvolto anche il territorio ravennate nel maxi blitz partito all'alba di giovedì da parte dei Carabinieri del Nas di Torino e Genova, che hanno dato esecuzione a oltre 60 decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Savona in tutta Italia per contrastare un presunto traffico di sostanze. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

traffico illecito di sostanze dopanti per il bodybuilding blitz dei carabinieri anche a ravenna

© Ravennatoday.it - Traffico illecito di sostanze dopanti per il bodybuilding: blitz dei Carabinieri anche a Ravenna

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

traffico illecito sostanze dopantiTraffico di sostanze dopanti, perquisizioni anche in Piemonte - Coinvolte le province di Alessandria, Torino e Novara in una maxi operazione dei carabinieri del Nas ... Lo riporta rainews.it

traffico illecito sostanze dopantiSalute, traffico illecito di farmaci dopanti: perquisizioni in 40 province - I carabinieri del Nas di Torino e Genova, hanno dato esecuzione a oltre 60 decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Savona. Secondo tg24.sky.it

Traffico illecito di sostanze dopanti per il bodybuilding: blitz dei Carabinieri anche a Ravenna - Un'indagine che ha portato a 60 perquisizioni in tutta Italia a carico di persone per lo più orbitanti nel mondo del bodybuilding ... Segnala ravennatoday.it

Traffico di sostanze dopanti, blitz in tutta Italia con perquisizioni anche in Sardegna - Operazione dei Nas contro una rete che avrebbe diffuso farmaci per aumentare le prestazioni fisiche. Da linkoristano.it

traffico illecito sostanze dopantiTraffico di sostanze dopanti, maxi blitz dei Nas nel mondo del bodybuilding - Sassari Dall'alba di oggi 4 dicembre i carabinieri del Nas di Torino e Genova, hanno dato esecuzione a oltre 60 decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, in diverse pro ... Come scrive lanuovasardegna.it

traffico illecito sostanze dopantiTraffico illecito di farmaci dopanti: maxi-operazione in 40 province, perquisizioni anche nel Pescarese - L'operazione, che ruota attorno al moto del bodybuilding, è partita da Torino e Genova ed è arriva ... Secondo ilpescara.it

Cerca Video su questo argomento: Traffico Illecito Sostanze Dopanti