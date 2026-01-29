Traffico illecito di rifiuti | vasta operazione dei Carabinieri del NOE di Salerno

I Carabinieri del NOE di Salerno hanno messo in atto una vasta operazione contro il traffico illecito di rifiuti. Dodici persone sono state raggiunte da misure cautelari su disposizione della DDA di Salerno. Gli agenti hanno scoperto discariche abusive in diverse aree agricole della Campania, dove venivano abbandonati rifiuti senza controllo. L’indagine continua per capire quanta terra sia stata contaminata e chi c’è dietro a questo traffico.

Dodici misure cautelari eseguite su disposizione della DDA di Salerno: rifiuti abbandonati in aree agricole della Campania. E' in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, contro un organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole. Circa 70 i Carabinieri del Reparto Speciale dell'Arma e dei Comandi Provinciali di Napoli, Salerno e Caserta impegnati nell'esecuzione di nr.

Dalle prime ore del mattino, i Carabinieri del Noe stanno eseguendo un’ampia operazione a Napoli.

