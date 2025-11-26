Traffico illecito di rifiuti 5 condanne e 28 fra assoluzioni e prescrizioni
Si è concluso con cinque condanne e 28 fra assoluzioni e prescrizioni il processo scaturito dall’inchiesta “Sepultura”, che aveva ipotizzato un vasto traffico e smaltimento illecito di rifiuti nella discarica di contrada Principe, a Camastra. Dopo un dibattimento durato quattro anni, il tribunale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Indagini su 31 persone per traffico illecito di telefoni ai detenuti: sequestrati oltre 150 ... #dia #Carceri #telefonini - facebook.com Vai su Facebook
enpa.org/traffico-illeg… - Con l’ammissione come parte civile ENPA potrà contribuire in modo diretto all’accertamento della verità, chiedere giustizia per gli animali coinvolti e continuare la sua azione quotidiana contro il traffico illecito di cuccioli Vai su X
La maxi inchiesta “Sepultura” su un traffico illecito di rifiuti: 5 condanne e 21 assoluzioni - L’inchiesta ipotizzava un vasto traffico e smaltimento (illecito) di rifiuti nella discarica di contrada Principe a Camastra ... Si legge su grandangoloagrigento.it
Nessun traffico illecito nel deposito di rifiuti assolto imprenditore - Valerio Garelfi è il titolare dell’omonima azienda in paese In tribunale cade l’accusa di aver ricevuto materiale oltre le soglie di legge ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Torino, traffico illecito di rifiuti a Pinerolo: 7 denunciati, sequestrata discarica abusiva - Rubavano ferro, batterie e cavi dall’ecocentro di Pinerolo per rivenderli a un centro privato di Piscina. Scrive video.corriere.it