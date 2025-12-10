Il medico di Messina Denaro è stato condannato a 15 anni di reclusione

Il tribunale di Marsala ha condannato a 15 anni Alfonso Tumbarello, medico di Campobello di Mazara, per concorso esterno in associazione mafiosa e falso. Tumbarello, che ha curato Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza, è stato giudicato colpevole di aver collaborato con il boss mafioso. La sentenza evidenzia il coinvolgimento di figure vicine alla criminalità organizzata.

Il tribunale di Marsala ha condannato a 15 anni per concorso esterno in associazione mafiosa e falso Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara che ebbe in cura durante la latitanza il boss Matteo Messina Denaro. L'accusa in giudizio era rappresentata dal pm Gianluca de Leo. Con la condanna del dottore che, secondo l'accusa era perfettamente al corrente della vera identità del paziente,.

