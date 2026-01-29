Aryna Sabalenka, la tennista bielorussa che ha appena raggiunto la finale agli Australian Open 2026, si mostra sempre più poliedrica. Tra un dritto potente e un set vinto, la

C hi ha detto che la potenza non può essere glamour? Aryna Sabalenka, fresca finalista agli Australian Open 2026 e numero uno del mondo, sta dimostrando che il tennis moderno non è solo una questione di ace e dritti vincenti, ma anche di skincare impeccabile e look da passerella. Mentre domina il ranking WTA, la “Tigre” di Minsk è diventata il nuovo punto di riferimento per chi cerca una bellezza autentica, fatta di forza fisica e una passione dichiarata per il mondo del beauty. I cosmetici migliori per chi fa sport. guarda le foto Aryna Sabalenka, make up e glow: la regina beauty del tennis. A differenza di altre colleghe, Aryna Sabalenka non nasconde il suo amore per i pennelli da trucco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra un dritto esplosivo e un set conquistato, la "Tigre" di Minsk si divide tra tutorial di makeup e brand di alta moda

Approfondimenti su Aryna Sabalenka

In un bosco incantato, Chanel presenta la sua prima collezione di Haute Couture firmata da Matthieu Blazy.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Aryna Sabalenka

Argomenti discussi: LIVE Musetti-Machac 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro è in ottavi dopo una battaglia pirotecnica!.

Uscirà il prossimo 28 gennaio in questa nuova edizione “La tigre” di Polly Clarke, un romanzo intenso e poetico che esplora il legame profondo tra esseri umani e natura, il senso di colpa, la perdita e la possibilità di redenzione. Ambientato in un’India selvaggi facebook