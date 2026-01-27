Alta Moda Parigi nel bosco incantato tra le meraviglie di Chanel

In un bosco incantato, Chanel presenta la sua prima collezione di Haute Couture firmata da Matthieu Blazy. I capi, realizzati con tessuti leggeri e impalpabili, richiamano la poesia e la spensieratezza, come se rispondessero al vento. Un’interpretazione raffinata della moda che unisce natura e sartoria, offrendo un’esperienza estetica sobria e delicata.

In uno scenografico bosco incantato con salici rosa e funghi giganti l’Haute Couture di Chanel, prima collezione firmata da Matthieu Blazy, celebra la profonda spensieratezza della poesia con abiti dai tessuti impalpabili, che si muovono come se rispondessero al vento, quasi a voler tradurre in sartoria l’idea di leggerezza assoluta. Che viene sublimata dalle nuance dei colori ispirati alla natura e alle sue creature e dalle sofisticate lavorazioni della Maison. Un debutto che elabora, non tanto un percorso personale del designer quanto una nuova strada per il brand in vista di quell’equilibrio, tra rigore sartoriale e femminilità potente, che è alla base della forza identitaria della Casa. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Alta Moda Parigi, nel bosco incantato tra le meraviglie di Chanel Approfondimenti su AltaModa Parigi È Chanel mania: nel 2026 tornano di moda le scarpe bicolor, icone del brand parigino Nel 2026, le scarpe bicolor di Chanel tornano di moda, segnando un ritorno alle icone del brand parigino. Parigi, dopo il menswear tocca all’Alta Moda Dopo gli eventi dedicati al menswear, Parigi si conferma centro nevralgico della moda con le sfilate di Haute Couture e alta gioielleria. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su AltaModa Parigi Argomenti discussi: Al via la settimana dell'alta moda a Parigi; Settimana della Moda a Parigi: il calendario definitivo delle sfilate Haute Couture Primavera-Estate 2026; Paris Haute Couture Week, l'Alta Moda svela la primavera estate 2026: il calendario; È tempo di sognare. Le sfilate dell'Alta Moda da non perdere. Mouna Ayoub, la signora dell’alta moda mette all'asta a Parigi i suoi tesori: sono i Dior Masterpieces, da Ferré a GallianoIl 29 gennaio all'hotel Le Bristol l'asta organizzata da Kerry Taylor & Maurice Auction del fantasmagorico guardaroba di Mouna Ayoub, la donna d’affari libanese senza la quale i defilé di haute coutur ... corriere.it Destinazione Parigi. Il calendario della Paris Haute Couture Week 2026 tra debutti e assenzeDal 26 al 29 gennaio 2026, dunque, la capitale francese si trasforma ancora una volta nel palcoscenico più ambito per esaltare il savoir-faire, l’artigianalità e l’estro di atelier e sarte. Il ... iodonna.it Mouna Ayoub, la signora dell’alta moda mette all'asta a Parigi i suoi tesori: sono i Dior Masterpieces, da Ferré a Galliano x.com Alla vigilia della sua prima collezione di alta moda senza Giorgio Armani, Silvana Armani rompe il silenzio e racconta il passaggio più delicato della sua vita professionale e personale. Nipote dello stilista, sua collaboratrice per quarant’anni, oggi guida il wom - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.