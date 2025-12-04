Da anni denuncio un’alleanza criminale nella moda tra brand di lusso e caporalato | si tratta di un sistema

Dolce&Gabbana, Prada, Versace, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia, Off-White Operating. Dall’alba fino alla sera di mercoledì il pubblico ministero Paolo Storari ha lavorato con i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro: ha notificato 13 ordini di consegna documenti ad altrettante case di moda. Tutte spuntate nei fascicoli sugli opifici cinesi clandestini nel ruolo di committenti, che affidano la produzione ad appaltatori e subappaltatori, che operano violando le l lavoro e la sicurezza. Da anni denuncio – anche su queste pagine – l’esistenza di una vera e propria alleanza criminale tra grandi marchi del lusso e il sistema del caporalato che infetta le filiere del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

