Bus elettrici ritardi e allarme ingorghi | A ponente molti percorsi da rivedere
L'introduzione del nuovo articolo potrebbe essere: I bus elettrici a ponente incontrano criticità a causa di ritardi e ingorghi, con alcuni percorsi da rivedere. Ferrante segnala che i mezzi troppo pesanti compromettono le strade, mentre il cantiere di via Buranello prevede la temporanea sospensione dei parcheggi da lunedì. Una serie di interventi che influenzano la mobilità locale.
Ferrante: mezzi troppo pesanti per alcune strade. Cantiere di via Buranello, da lunedì addio ai parcheggi. Ilsecoloxix.it
Bus elettrici, ritardi e allarme ingorghi: “A ponente molti percorsi da rivedere” - Genova – Mentre si corre per concludere almeno la prima parte del progetto entro la fine di giugno, con gli inevitabili disagi per i cittadini, i cantieri per i Quattro assi di forza del trasporto ... ilsecoloxix.it
Bus elettrici, via ai lavori a Sampierdarena. Proteste per la corsia centrale in via Cantore - Genova – Nessun passo indietro possibile dal Comune di Genova, che ancora prima dell’inizio dell’assemblea pubblica al Centro civico Buranello di Sampierdarena sui lavori relativi ai Quattro assi di ... ilsecoloxix.it
