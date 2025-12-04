Inchiesta gare d' appalto Amiu e cimitero | nove indagati parti civili ammesse al processo

Nel processo che vede riuniti due filoni d'indagine sulla gestione dei servizi pubblici a Foggia, vale a dire l'appalto dei servizi cimiteriali e l'affidamento diretto della raccolta rifiuti ad Amiu, nell'ultima udienza presieduta dalla dottoressa Cecilia Massarelli, titolare del processo, il.

inchiesta gare d appalto amiu e cimitero nove indagati parti civili ammesse al processo

Inchiesta gare d'appalto Amiu e cimitero: nove indagati, parti civili ammesse al processo

