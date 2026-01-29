tornano gli eventi natalizi dei city angels ecco tutte le info utili

Tornano gli eventi natalizi dei City Angels. Per questa edizione, l’organizzazione ripropone la tradizione di sempre, con un’attenzione particolare ai più bisognosi. Mario Furlan, fondatore dei City Angels, spiega che si tratta di un momento importante, che dura da 30 anni, fatto di solidarietà, fratellanza e spiritualità. Quest’anno, tra i partecipanti ci saranno anche alcuni clochard della stazione, alcuni dei quali vivono lì tutto l’anno.

“É un evento significativo ricco solidarietà, di fratellanza e di spiritualità, che organizziamo da 30 anni - dice Mario Furlan, fondatore dei City Angels – Saranno presenti i clochard della Stazione, alcuni dei quali dormono lì. E invitiamo i milanesi a partecipare a questo momento, che incarna.🔗 Leggi su Milanotoday.it

