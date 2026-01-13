Inter Lecce | tutte le info utili per chi si recherà allo stadio

Se ti prepari a visitare lo stadio di San Siro per il match Inter-Lecce, ecco le informazioni principali da conoscere. In questa guida troverai dettagli su orari, modalità di accesso, servizi disponibili e consigli utili per vivere l’esperienza in modo sereno e informato, garantendo una partecipazione consapevole e senza inconvenienti.

Inter Lecce. Domani sera le luci di San Siro torneranno ad accendersi per il recupero della sedicesima giornata di Serie A, che vedrà l’ Inter affrontare il Lecce in un match cruciale per la classifica. I cancelli del Meazza apriranno ufficialmente alle ore 18:45, permettendo ai sostenitori di prendere posto con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio fissato per le 20:45. Per chi avesse necessità di usufruire dei servizi di biglietteria in loco, gli sportelli saranno operativi già dalle 17:45, garantendo così una gestione fluida delle ultime pratiche d’acquisto e assistenza. L’attesa per la partita sarà resa ancora più coinvolgente grazie al ritorno dell’ Inter Live Show, un format di intrattenimento che ha già riscosso grande successo nel recente big match contro il Napoli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

