Torna il Capodanno cinese a Prato, con una serie di eventi che attirano migliaia di persone. La città si prepara a celebrare la Festa della Primavera con spettacoli, mercatini e spettacoli tradizionali. La comunità cinese di Prato, tra le più grandi d’Europa, si riunisce per questa festa che è ormai un appuntamento fisso nel calendario cittadino. Quest’anno l’atmosfera si preannuncia ancora più vivace, con iniziative che coinvolgono cittadini italiani e stranieri, rafforzando il legame tra le diverse culture.

Prato, 29 gennaio 2026 – Milioni di persone in tutto il mondo si preparano a festeggiare il Capodanno cinese (o festa della Primavera), e a Prato, che ospita una tra le più grandi e vivaci comunità cinesi d’Europa, questo evento è diventato, negli anni, un grande simbolo di unità e integrazione tra popoli e comunità. Il 2026 sarà l’anno del " Cavallo di fuoco ", associato a energia, movimento e cambiamento, passione e coraggio, che spinge a nuovi progetti e scelte importanti. Le celebrazioni inizieranno lunedì 16 febbraio e dureranno fino a domenica 22 febbraio, giornata della celebre sfilata che culminerà nel centro cittadino con i grandi dragoni e la spettacolare danza del Leone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna il Capodanno cinese a Prato: ecco gli appuntamenti da non perdere

Approfondimenti su Prato Cinese

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Capodanno 2026, le foto dei festeggiamenti nel mondo

Ultime notizie su Prato Cinese

Argomenti discussi: Capodanno cinese: la sfilata del Dragone nelle strade del centro domenica 22 febbraio per salutare l’anno del Cavallo di fuoco; Scoprite il programma del Capodanno lunare 2026 a Parigi e nella regione dell'Île-de-France; Capodanno Cinese 2026: i must-have dedicati all’anno del Cavallo; La catena fast food Panda Express commuove con un film in animazione per il Capodanno cinese.

TanStreet celebra il Capodanno Cinese con un menù ispirato ai segni zodiacaliDa TanStreet a Torino ogni segno zodiacale diventa un dim sum. Ingredienti e colori evocano le caratteristiche dei segni dell'oroscopo cinese ... horecanews.it

Prato: il 22 febbraio la sfilata del Capodanno CineseIl 16 febbraio inizia l’anno del Cavallo di fuoco, simbolo di energia, passione e coraggio, movimento e cambiamento ... nove.firenze.it

Dopo il weekend di Capodanno, @david__blond torna dietro la console di Retroscena. Riposato, carico e con una selezione che non vi permetterà di restare seduti dopo cena. Per info & prenotazioni: Chiama o scrivi al 345 666 7538. Retroscena, Pia - facebook.com facebook

Capodanno, perde tre dita per i botti. Poi torna in strada e si ferisce di nuovo ift.tt/BwMp9gP x.com