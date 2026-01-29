Torna il Capodanno cinese a Prato | ecco gli appuntamenti da non perdere

Da lanazione.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il Capodanno cinese a Prato, con una serie di eventi che attirano migliaia di persone. La città si prepara a celebrare la Festa della Primavera con spettacoli, mercatini e spettacoli tradizionali. La comunità cinese di Prato, tra le più grandi d’Europa, si riunisce per questa festa che è ormai un appuntamento fisso nel calendario cittadino. Quest’anno l’atmosfera si preannuncia ancora più vivace, con iniziative che coinvolgono cittadini italiani e stranieri, rafforzando il legame tra le diverse culture.

Prato, 29 gennaio 2026 – Milioni di persone in tutto il mondo si preparano a festeggiare il Capodanno cinese (o festa della Primavera), e a Prato, che ospita una tra le più grandi e vivaci comunità cinesi d’Europa, questo evento è diventato, negli anni, un grande simbolo di unità e integrazione tra popoli e comunità. Il 2026 sarà l’anno del " Cavallo di fuoco ", associato a energia, movimento e cambiamento, passione e coraggio, che spinge a nuovi progetti e scelte importanti. Le celebrazioni inizieranno lunedì 16 febbraio e dureranno fino a domenica 22 febbraio, giornata della celebre sfilata che culminerà nel centro cittadino con i grandi dragoni e la spettacolare danza del Leone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

torna il capodanno cinese a prato ecco gli appuntamenti da non perdere

© Lanazione.it - Torna il Capodanno cinese a Prato: ecco gli appuntamenti da non perdere

Approfondimenti su Prato Cinese

Toscana, gli appuntamenti per la vigilia di Natale e Santo Stefano: ecco quelli da non perdere

Capodanno in piazza, il 2026 a suon di musica: ecco tutti gli appuntamenti da Venezia a Catanzaro

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Capodanno 2026, le foto dei festeggiamenti nel mondo

Video Capodanno 2026, le foto dei festeggiamenti nel mondo

Ultime notizie su Prato Cinese

Argomenti discussi: Capodanno cinese: la sfilata del Dragone nelle strade del centro domenica 22 febbraio per salutare l’anno del Cavallo di fuoco; Scoprite il programma del Capodanno lunare 2026 a Parigi e nella regione dell'Île-de-France; Capodanno Cinese 2026: i must-have dedicati all’anno del Cavallo; La catena fast food Panda Express commuove con un film in animazione per il Capodanno cinese.

torna il capodanno cineseTanStreet celebra il Capodanno Cinese con un menù ispirato ai segni zodiacaliDa TanStreet a Torino ogni segno zodiacale diventa un dim sum. Ingredienti e colori evocano le caratteristiche dei segni dell'oroscopo cinese ... horecanews.it

torna il capodanno cinesePrato: il 22 febbraio la sfilata del Capodanno CineseIl 16 febbraio inizia l’anno del Cavallo di fuoco, simbolo di energia, passione e coraggio, movimento e cambiamento ... nove.firenze.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.