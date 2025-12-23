Toscana gli appuntamenti per la vigilia di Natale e Santo Stefano | ecco quelli da non perdere
Firenze, 23 dicembre 2025 – La Toscana si prepara a festeggiare il Natale con giornate ricche di atmosfera, tradizione e divertimento. Il giorno della Vigilia e quello di Santo Stefano sono tante le attività e gli appuntamenti nei borghi storici e nelle città delle province. Il clima di Natale sarà festeggiato con concerti, mercatini, presepi viventi e iniziative per tutte le età, dai più grandi ai più piccini. Un calendario di eventi culturali ed enogastronomici in cui si potranno anche assaggiare prelibatezze tipiche del luogo. Ecco alcune delle manifestazioni da non perdere. Firenze e i presepi viventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
