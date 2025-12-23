Firenze, 23 dicembre 2025 – La Toscana si prepara a festeggiare il Natale con giornate ricche di atmosfera, tradizione e divertimento. Il giorno della Vigilia e quello di Santo Stefano sono tante le attività e gli appuntamenti nei borghi storici e nelle città delle province. Il clima di Natale sarà festeggiato con concerti, mercatini, presepi viventi e iniziative per tutte le età, dai più grandi ai più piccini. Un calendario di eventi culturali ed enogastronomici in cui si potranno anche assaggiare prelibatezze tipiche del luogo. Ecco alcune delle manifestazioni da non perdere. Firenze e i presepi viventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana, gli appuntamenti per la vigilia di Natale e Santo Stefano: ecco quelli da non perdere

Leggi anche: Natale fuori casa, tra tradizioni e riti magici: gli eventi gratuiti (e autentici) in Italia tra la Vigilia e Santo Stefano

Leggi anche: Natale dei beni del Fai: 40 eventi in 20 luoghi magici, ecco gli appuntamenti da non perdere

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Babbo Natale, musica e tradizioni a Rapolano Terme per una Vigilia ricca di appuntamenti; Gli spettacoli da non perdere durante le feste natalizie a Firenze; Dieci fra mercatini, sagre e mostre in Toscana nei giorni pre natalizi: un ricco programma; Natale a Montespertoli: il fine settimana del 20 e 21 dicembre e gli appuntamenti della Vigilia.

Toscana, gli appuntamenti per la vigilia di Natale e Santo Stefano: ecco quelli da non perdere - Firenze, 23 dicembre 2025 – La Toscana si prepara a festeggiare il Natale con giornate ricche di atmosfera, tradizione e divertimento. lanazione.it