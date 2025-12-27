Capodanno in piazza il 2026 a suon di musica | ecco tutti gli appuntamenti da Venezia a Catanzaro
Da Roma, con tre concerti in uno, a Catanzaro con i 600 metri quadrati di apparati video ledwall targati Rai. Non ci saranno solo lenticchie e cotechino, spettacoli teatrali e sale cinematografiche ma anche tanta musica, divertimento e fuochi artificiali nelle piazza italiane la sera del 31 dicembre aspettando il 2026. Da Roma a Milano Roma Capitale punta sul triplo concertone con Alessandra Amoroso,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Torna la grande festa di Capodanno in piazza. Musica per tutti i gusti nell’abbraccio al 2026
Leggi anche: Concerti Capodanno 2025-2026 in piazza e in tv: tutti gli eventi
Concerti di Capodanno 2026: tutti gli eventi da non perdere; Capodanno a Ferrara; Concerto di Capodanno 2026 Roma al Circo Massimo; Capodanno, due notti di musica e spettacolo con i Pinguini Tattici Nucleari.
Capodanno in piazza, 200mila persone attese in Sardegna - Da Roma, con tre concerti in uno, a Catanzaro con i 600 metri quadrati di apparati video ledwall targati Rai. ansa.it
Capodanno 2026 in Emilia-Romagna: le 8 feste in piazza più belle (e sono tutte gratis) - Dal rogo del Vecchione di Bologna allo spettacolo mozzafiato del Castello Estense di Ferrara, ecco la guida completa agli eventi più attesi. ilrestodelcarlino.it
Concerti di Capodanno 2026 in piazza e non solo: tutti gli eventi da non perdere - La notte di San Silvestro si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, e in Italia si celebra rigorosamente a ritmo di musica. cosmopolitan.com
#Noventa – Programma e modifiche alla viabilità per il Capodanno in piazza Dalle 22 alle 2 di notte, Noventa festeggerà il Capodanno in piazza Vittorio Emanuele. Dopo il successo dello scorso anno, il Comune ha deciso di riproporre la festa di San Silvestro - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.