Capodanno in piazza il 2026 a suon di musica | ecco tutti gli appuntamenti da Venezia a Catanzaro

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Roma, con tre concerti in uno, a Catanzaro con i 600 metri quadrati di apparati video ledwall targati Rai. Non ci saranno solo lenticchie e cotechino, spettacoli teatrali e sale cinematografiche ma anche tanta musica, divertimento e fuochi artificiali nelle piazza italiane la sera del 31 dicembre aspettando il 2026. Da Roma a Milano Roma Capitale punta sul triplo concertone con Alessandra Amoroso,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

capodanno in piazza il 2026 a suon di musica ecco tutti gli appuntamenti da venezia a catanzaro

© Feedpress.me - Capodanno in piazza, il 2026 a suon di musica: ecco tutti gli appuntamenti da Venezia a Catanzaro

Leggi anche: Torna la grande festa di Capodanno in piazza. Musica per tutti i gusti nell’abbraccio al 2026

Leggi anche: Concerti Capodanno 2025-2026 in piazza e in tv: tutti gli eventi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Concerti di Capodanno 2026: tutti gli eventi da non perdere; Capodanno a Ferrara; Concerto di Capodanno 2026 Roma al Circo Massimo; Capodanno, due notti di musica e spettacolo con i Pinguini Tattici Nucleari.

capodanno piazza 2026 suonCapodanno in piazza, 200mila persone attese in Sardegna - Da Roma, con tre concerti in uno, a Catanzaro con i 600 metri quadrati di apparati video ledwall targati Rai. ansa.it

capodanno piazza 2026 suonCapodanno 2026 in Emilia-Romagna: le 8 feste in piazza più belle (e sono tutte gratis) - Dal rogo del Vecchione di Bologna allo spettacolo mozzafiato del Castello Estense di Ferrara, ecco la guida completa agli eventi più attesi. ilrestodelcarlino.it

capodanno piazza 2026 suonConcerti di Capodanno 2026 in piazza e non solo: tutti gli eventi da non perdere - La notte di San Silvestro si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, e in Italia si celebra rigorosamente a ritmo di musica. cosmopolitan.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.