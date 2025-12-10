Sfigurato da un sasso durante la manifestazione pro Pal | Mi hanno frantumato la faccia ancora mi traballano i denti

Durante una manifestazione pro Pal, un uomo è stato colpito da un sasso, riportando gravi ferite al volto e rischiando di perdere un occhio. La sua testimonianza evidenzia le conseguenze di un episodio violento e la mancanza di risposte da parte degli organizzatori, sottolineando la gravità di quanto accaduto e il dolore subito.

"Sfigurato da un sasso. Ho rischiato di perdere un occhio, mi hanno frantumato la faccia. E non ho ricevuto neppure un messaggio dai responsabili del corteo". A parlare è Davide Albini Bevilacqua, giornalista pubblicista di 32 anni, cronista a Udine per Local team. Il 14 ottobre scorso lavorava. 🔗 Leggi su Today.it

"Io sfigurato da un sasso. Neppure un messaggio dai responsabili del corteo"

Il reporter sfigurato da un sasso durante la manifestazione Pro-Pal a Udine

Il reporter sfigurato da un sasso durante la manifestazione Pro-Pal a Udine - Ha dovuto fare due operazioni: «Non ho recuperato la sensibilità nella parte sinistra del volto, ancora mi traballano i denti» ... Secondo open.online