Tony Pitony i retroscena su X Factor ed Emma | Solo gli stupidi non cambiano idea

Tony Pitony torna a parlare di sé e del suo passato in tv. L’artista si apre sui retroscena di X Factor e sul rapporto complicato con Emma Marrone, sottolineando che “solo gli stupidi non cambiano idea”. Lo conosciamo per la sua maschera insolita, ma questa volta si lascia andare a commenti sinceri, senza filtri.

Tony Pitony è così. Lo guardi e la prima cosa che vedi è la sua stramba maschera, una di quelle che sembrano non avere un senso. E che, in fondo, un senso non ce l’ha (per citare Vasco). Nel 2020, quando partecipò alle audizioni di X Factor, ne aveva ben tre a disposizione tra cui scegliere per mantenere un certo anonimato, visto che al tempo lavorava ed era suo desiderio separare vita pubblica e privata. È solo una parte di quanto ha raccontato a Gianluca Gazzoli, in una lunga intervista realizzata per il podcast BSMT, ormai diventato un cult. Intervista in cui ha rivelato di avere escogitato all’epoca un piano ben preciso per il talent, ma anche di aver ripreso i contatti con Emma, una dei tre giudici che allora lo bocciò senza possibilità di ritorno. 🔗 Leggi su Dilei.it

Tony Pitony, noto artista emergente, ha riscosso grande successo nonostante il rifiuto di X Factor Italia nel 2020.

Il 5 luglio, al porto turistico di Pescara, Tony Pitony si esibirà con il suo progetto “EstaTony” durante il Terrasound 2026.

Argomenti discussi: Tony Pitony a Sanremo 2026 (grazie a Fiorello), lo spoiler sulla ‘comparsata’: Farà ridere, il peggio possibile; Tony Dallara, giallo sulla morte: il ricovero, il virus e la denuncia choc della figlia; Sanremo 2026, Angelina Mango al Festival: il retroscena sulla mossa segreta di Carlo Conti; Scapezzolate di TonyPitony: significato e testo della sigla del FantaSanremo 2026.

