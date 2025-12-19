NCIS | Tony & Ziva non avrà una stagione 2 | la serie è stata cancellata
Lo show con star Michael Weatherly e Cote de Pablo non ha ottenuto la fiducia da parte di Paramount+ e la storia dei personaggi si è quindi conclusa. La serie NCIS: Tony & Ziva è stata cancellata dopo una sola stagione: il progetto spinoff con star Michael Weatherly e Cote de Pablo non ha ottenuto il rinnovo da parte di Paramount+. Il progetto si è quindi chiuso con la puntata andata in onda circa due mesi fa sugli schermi americani. Le dichiarazioni dei protagonisti Michael Weatherly e Cote de Pablo, protagonisti della serie, hanno dichiarato in un comunicato: "Ci sentiamo incredibilmente fortunati nell'aver avuto la possibilità di interpretare ancora una volta questi personaggi per raccontare il nuovo capitolo della storia di Tony e Ziva". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
