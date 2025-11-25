Mia figlia Anna mi ha cambiato ormai sono un damerino Amo le case sono il riferimento degli agenti immobiliari di Roma Io a Sanremo? Sentiremo domenica | parla Tommaso Paradiso

Ilfattoquotidiano.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“A casa Paradiso” è un po’ come una coperta di cachemire. Il nuovo album di Tommaso Paradiso, in uscita venerdì 28 novembre, che segna un nuovo percorso per l’artista dalla casa discografica (passato da Universal Music a Sony Music Italia) all’agenzia live (da Vivo Concerti a Live Nation) ci regala un cantautore in stato di grazia. Dieci brani che raccontano molto dell’artista, della sua nuova vita da genitore, ma anche che spinge sull’acceleratore della curiosità e della leggerezza. Due cose che si sono perse, purtroppo, in temi di guerre feroci. Tra i brani più notevoli del disco “Tornare a casa” con il riferimento alla casa in cui è cresciuto con la madre, “Comunque splendido” sui rituali della notte, “Ma come fanno i rapper” con Setak e il brano di chiusura dedicato a Roma “Spettacolo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mia figlia anna mi ha cambiato ormai sono un damerino amo le case sono il riferimento degli agenti immobiliari di roma io a sanremo sentiremo domenica parla tommaso paradiso

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia Anna mi ha cambiato, ormai sono un damerino. Amo le case, sono il riferimento degli agenti immobiliari di Roma. Io a Sanremo? Sentiremo domenica”: parla Tommaso Paradiso

Altre letture consigliate

mia figlia anna ha“Mia figlia Anna mi ha cambiato, ormai sono un damerino. Amo le case, sono il riferimento degli agenti immobiliari di Roma. Io a Sanremo? Sentiremo domenica”: parla Tommaso ... - Il cantautore parla del nuovo album "A casa Paradiso", della paternità e della sua ossessione per gli immobili ... Da ilfattoquotidiano.it

mia figlia anna ha«Mio figlio mi picchiava. Quando mi ha rotto un braccio l'ho denunciato: così ci siamo salvati entrambi. E ora aiutiamo chi è nella stessa situazione» - La storia di Tiziana e di suo figlio Lorenzo ha inizio quando lui, ancora adolescente, lascia Roma per trasferirsi in un convitto. Lo riporta leggo.it

Anna Falchi: “Mia figlia Alyssa? Con lei mi mantengo giovane”/ “Con Andrea Crippa coppia innamorata” - Anna Falchi si racconta, tra l'amore che la lega ad Andrea Crippa, politico e suo compagno da anni, e la complicità con la figlia Alyssa Anna Falchi si racconta sulle pagine di “Visto”. Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Mia Figlia Anna Ha