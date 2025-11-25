Mia figlia Anna mi ha cambiato ormai sono un damerino Amo le case sono il riferimento degli agenti immobiliari di Roma Io a Sanremo? Sentiremo domenica | parla Tommaso Paradiso

“A casa Paradiso” è un po’ come una coperta di cachemire. Il nuovo album di Tommaso Paradiso, in uscita venerdì 28 novembre, che segna un nuovo percorso per l’artista dalla casa discografica (passato da Universal Music a Sony Music Italia) all’agenzia live (da Vivo Concerti a Live Nation) ci regala un cantautore in stato di grazia. Dieci brani che raccontano molto dell’artista, della sua nuova vita da genitore, ma anche che spinge sull’acceleratore della curiosità e della leggerezza. Due cose che si sono perse, purtroppo, in temi di guerre feroci. Tra i brani più notevoli del disco “Tornare a casa” con il riferimento alla casa in cui è cresciuto con la madre, “Comunque splendido” sui rituali della notte, “Ma come fanno i rapper” con Setak e il brano di chiusura dedicato a Roma “Spettacolo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia Anna mi ha cambiato, ormai sono un damerino. Amo le case, sono il riferimento degli agenti immobiliari di Roma. Io a Sanremo? Sentiremo domenica”: parla Tommaso Paradiso

Altre letture consigliate

Figlia di un dio burlone di Anna Mauro ritorna a Palermo, a Febbraio, al Teatro Jolly - facebook.com Vai su Facebook

#james senese, la figlia Anna: «Abbiamo vissuto in simbiosi fino alla fine. Era forte come il Vesuvio e non è mai sceso a compromessi» Vai su X

“Mia figlia Anna mi ha cambiato, ormai sono un damerino. Amo le case, sono il riferimento degli agenti immobiliari di Roma. Io a Sanremo? Sentiremo domenica”: parla Tommaso ... - Il cantautore parla del nuovo album "A casa Paradiso", della paternità e della sua ossessione per gli immobili ... Da ilfattoquotidiano.it

«Mio figlio mi picchiava. Quando mi ha rotto un braccio l'ho denunciato: così ci siamo salvati entrambi. E ora aiutiamo chi è nella stessa situazione» - La storia di Tiziana e di suo figlio Lorenzo ha inizio quando lui, ancora adolescente, lascia Roma per trasferirsi in un convitto. Lo riporta leggo.it

Anna Falchi: “Mia figlia Alyssa? Con lei mi mantengo giovane”/ “Con Andrea Crippa coppia innamorata” - Anna Falchi si racconta, tra l'amore che la lega ad Andrea Crippa, politico e suo compagno da anni, e la complicità con la figlia Alyssa Anna Falchi si racconta sulle pagine di “Visto”. Lo riporta ilsussidiario.net