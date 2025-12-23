Tim la Borsa promuove l’addio alle azioni risparmio

Tim, attraverso la sua Borsa, si confronta con una giornata caratterizzata da volatilità, a seguito della decisione del consiglio di amministrazione di convertire le azioni di risparmio in azioni ordinarie. Questa mossa ha suscitato reazioni negli investitori e influenzato l’andamento del titolo, riflettendo le attese e le preoccupazioni del mercato circa le future strategie aziendali.

Una seduta di Borsa sull’ottovolante per Tim, il giorno dopo la decisione del cda di convertire in ordinarie le azioni di risparmio. Dopo un avvio con un rialzo di oltre un punto percentuale, il titolo ha infatti frenato bruscamente arrivando a cedere oltre il 6%, per poi risalire nuovamente e posizionarsi tra i migliori del listino principale milanese, con una chiusura in rialzo del 2,55%. Ancora meglio le risparmio che, allineandosi al valore del concambio proposto dal cda del gruppo guidato da Pietro Labriola, hanno terminato la seduta con un guadagno dell’8,6% a 62,38 centesimi. Tim, del resto, proporrà al voto delle assemblee dei soci ordinari e di risparmio il 28 gennaio, un rapporto di cambio fra i due titoli di uno a uno, aggiungendo però 12 centesimi di conguaglio per ogni titolo di risparmio convertito pari a un premio rispetto alla quotazione delle risparmio di venerdì scorso dell’8,3%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tim, la Borsa promuove l’addio alle azioni risparmio Leggi anche: Tim dice addio alle azioni di risparmio Leggi anche: Tim, l’annuncio conversione fa schizzare le azioni risparmio in Borsa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. MARKET DRIVER: Tim +3,2%, BofA la promuove a buy - BofA ha alzato il giudizio su Tim (+3,2% a 0,287 euro) da neutral a buy, con prezzo obiettivo che passa da 0,33 a 0,4 euro. milanofinanza.it Tim precipita in Borsa (-8,79%): tramontata l’ipotesi di una fusione con Iliad - Tonfo in Borsa per il titolo di Telecom Italia dopo le affermazioni del ceo di Iliad Thomas Reynaud durante la presentazione dei risultati del primo semestre 2025 del gruppo. corriere.it Tim, non si arresta la corsa in Borsa: conti in miglioramento e target price rivisti al rialzo dalle grandi banche - Oggi è la settima seduta consecutiva, con una crescita dal 1° agosto pari all’11%. affaritaliani.it Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico Paestum 2024, per la valorizzazione del patrimonio del Sud Dal 31 ottobre al 3 novembre 2024, Paestum ospiterà la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), un evento che promuove la valorizzazi - facebook.com facebook

