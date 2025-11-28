TikTok diventa un negozio | cosa puoi comprare e quanto costa vendere con TikTok Shop

Il 31 marzo 2025 ha segnato un punto di svolta per l’e-commerce italiano: TikTok Shop è sbarcato ufficialmente nel nostro paese, insieme a Francia e Germania, trasformando il social network preferito dalla Gen Z in una vera e propria piattaforma di vendita. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di una rivoluzione nel modo in cui concepiamo gli acquisti online. Addio alle interminabili ricerche su Google, ai link esterni che ti catapultano fuori dall’app mentre stai scrollando: ora puoi vedere un prodotto in un video, innamorartene e comprarlo senza mai abbandonare TikTok. L’esperienza E-Commerce Discovery, come la chiama ByteDance, promette di trasformare la curiosità in acquisto immediato. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - TikTok diventa un negozio: cosa puoi comprare e quanto costa vendere con TikTok Shop

