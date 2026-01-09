Il Trump cinese è virale sui social | Ryan Chen il cinese che imita Trump conquista milioni di follower su TikTok

Ryan Chen, noto come il “Trump cinese”, sta catturando l’attenzione sui social media grazie alle sue imitazioni di Donald Trump su TikTok. Con gesti riconoscibili, una voce caratteristica e una presenza scenica convincente, Chen riesce a riprodurre fedelmente l’atteggiamento e il modo di fare dell’ex presidente. La sua popolarità cresce rapidamente, attirando milioni di follower e suscitando curiosità sulla sua interpretazione.

Allunga le mani con quel gesto inconfondibile, imposta la voce su quel tono tra il perentorio e lo sbruffone, muove il corpo con quella sicurezza scenica che ha reso Donald Trump un'icona visiva prima ancora che politica. Ryan Chen, 42 anni, residente a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, ha trasformato un'abilità imitativa in un fenomeno globale dei social media. Milioni di follower su Instagram, TikTok e piattaforme cinesi seguono i suoi video, attratti da una precisione sorprendente che va ben oltre la semplice caricatura. La storia di Chen è quella di un equilibrista culturale che ha saputo navigare acque pericolose con intelligenza e istinto.

