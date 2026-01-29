Tifavano regime ora danno lezioni agli Usa

Monti, ex premier e ora commentatore internazionale, torna a far parlare di sé. Prima tifava per il regime, e ora si permette di criticare gli Stati Uniti e l’autoritarismo di Trump. Le sue parole suscitano sorpresa, considerando le sue posizioni precedenti.

Monti invocava «meno democrazia nella somministrazione dell'informazione» e adesso fa la predica sull'autoritarismo di Trump. Come se in America non esistessero contrappesi. Intanto l'Europa spinge per eliminare l'unanimità. E far comandare solo i più forti. Va bene tutto. Va bene Beppe Sala che mischia la Shoah alle violenze dell'Ice. Vanno bene le lettere di Ultima generazione a Matteo Piantedosi, per chiedere la cacciata degli agenti americani dall'Italia. Vanno bene i moniti della Cei sull'ordine pubblico alle Olimpiadi. Però le filippiche sulla deriva autoritaria negli Usa, quelle no. Specie se la predica arriva dal pulpito del Corriere della Sera, il quotidiano delle liste di proscrizione dei «putiniani».

