Roma Fontana di Trevi | dal 2 febbraio turisti e non residenti per accedervi dovranno pagare un ticket da 2 euro
Da martedì 2 febbraio, i visitatori che vogliono entrare alla Fontana di Trevi a Roma dovranno pagare un biglietto di 2 euro. La novità riguarda soprattutto i turisti e chi non risiede in città. La misura, annunciata lo scorso dicembre, entra in vigore tra pochi giorni, e già si prevedono lunghe code e qualche malumore tra i visitatori. La decisione mira a limitare gli accessi e a gestire meglio l’afflusso di persone in uno dei simboli più noti di Roma.
Roma, 28 gennaio 2026 - Come annunciato lo scorso 19 dicembre d al 2 febbraio per avere accesso alla Fontana di Trevi a Roma turisti e non residenti dovranno pagare un biglietto da 2 euro. Il ticket, comunica il comune di Roma, "consentirà, tariffazione in vigore anche la prima domenica del mese, di accedere al perimetro interno del monumento" negli orari di lunedì e venerdì dalle 11.30 alle 22.00, i restanti giorni della settimana dalle 9.00 alle 22.00. Lunedì 2 febbraio, in occasione del primo giorno di apertura, eccezionalmente l'orario sarà dalle ore 9.00 alle ore 22.00. Il Campidoglio sottolinea che "i residenti a Roma e nella Città Metropolitana potranno accedere gratuitamente con presentazione del documento di identità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
