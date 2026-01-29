A Tokyo, durante la stagione delle piogge, si sente un odore unico. L’aria è impregnata di asfalto bagnato, muschio dei giardini imperiali e ozono che brilla sotto i neon di Shinjuku. In questa città vibrante, si ricorda il primo campione IWGP Heavyweight, un evento che ha segnato la storia della New Japan Pro Wrestling.

C’è un odore particolare a Tokyo durante la stagione delle piogge, lo Tsuyu. È un profumo di asfalto bagnato, di muschio che cresce nei giardini imperiali e di ozono che frigge sotto i neon di Shinjuku. Nel 1987, però, quell’odore era coperto da qualcos’altro: l’odore dei soldi. Era l’epoca della Bubble Economy. Lo Yen era un muscolo ipertrofico che pompava sangue in un corpo che non conosceva stanchezza. Le gru si alzavano ovunque come aironi d’acciaio, ridisegnando lo skyline minuto per minuto, mentre dai finestrini dei taxi neri uscivano le note del City Pop di Tatsuro Yamashita. Le ragazze a Roppongi fermavano le auto sventolando banconote da diecimila yen, e nei conbini aperti ventiquattrore su ventiquattro, la luce bianca e asettica illuminava le vite di milioni di salaryman che compravano onigiri freddi e caffè in lattina, cercando di non pensare alla solitudine. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - The Days of NJPW #05 – Il primo IWGP Heavyweight Champion

The Days of NJPW #04 – Il primo IWGP League

