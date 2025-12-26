Nel 1972 il Giappone è un Paese che cammina veloce ma guarda spesso a terra. Le grandi città crescono, i treni sono puntuali come un gesto appreso da bambini, le fabbriche lavorano a ritmo continuo. C’è una sensazione diffusa di ricostruzione ormai compiuta, e insieme un bisogno più sottile: capire cosa farsene di quella stabilità. È in questo spazio, più che in un ring, che nasce la New Japan Pro Wrestling. Antonio Inoki lascia la Japan Wrestling Association non per una frattura improvvisa, ma per accumulo. La JWA era stata una casa solida, fondata sul carisma patriarcale di Rikid?zan, sull’idea che il wrestling fosse una rappresentazione ordinata del confronto tra il Giappone e il resto del mondo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

The Days of NJPW #01 – La Fondazione

