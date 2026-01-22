The Days of NJPW #04 – Il primo IWGP League

The Days of NJPW #04 – Il primo IWGP League introduce i lettori a un periodo storico della New Japan Pro-Wrestling, segnato dall’istituzione della prima IWGP League. In un clima di stagione umida e grigia, l’articolo analizza gli eventi e le sfide che hanno definito questa fase, offrendo una panoramica chiara e dettagliata di un momento fondamentale per il wrestling giapponese.

La stagione delle piogge, lo tsuyu, avvolgeva la capitale in un abbraccio umido e grigio, una coperta pesante che rendeva i contorni delle cose sfumati, quasi irreali. In quei giorni, Tokyo non sembrava una metropoli di cemento e acciaio, ma un organismo vivente che respirava a fatica, espirando vapore dai tombini di Shinjuku e dalle cucine a vista dei piccoli izakaya sotto i binari della Yamanote Line. Se si camminava per le strade di Ginza in quell'inizio d'estate, si poteva percepire un cambiamento elettrico nell'aria, qualcosa che vibrava sotto la pelle della società. Era l'anno in cui il Giappone stava definitivamente abbandonando il dopoguerra per abbracciare il futuro. Nel 1976, il Giappone vive un'epoca di cambiamenti e contrasti.

