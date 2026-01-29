Il Napoli perde 4-0 contro il Liverpool e incassa una brutta sconfitta. Le assenze di alcuni giocatori chiave si sono fatte sentire, ma resta il dubbio se siano solo sfortuna o problemi più profondi. In Italia, le squadre femminili sono state rimandate: l’Italia è ancora indietro rispetto ad altri paesi. De Zerbi si prende le sue responsabilità e ammette che deve migliorare. Intanto, in Champions League, l’Inghilterra fa il vuoto: cinque squadre passano agli ottavi, con Arsenal in testa a

Chiamatela English Champions League: cinque squadre inglesi ( Arsenal a punteggio pieno, poi Liverpool, Tottenham, Chelsea e Manchester City in ordine di classifica) qualificate direttamente agli ottavi. La sesta della compagnia, il Newcastle, affronterà i playoff, un purgatorio che riguarda tre italiane: Inter, Atalanta e Juve. Tra le promosse a pieni voti, Bayern Monaco, Barcellona e la sorpresa Sporting Lisbona. Anche il Real Madrid, superato 4-2 a Lisbona da un incredibile Benfica – quarta rete al 98’ firmata di testa dal portiere Trubin – e il Psg si giocheranno gli ottavi ai playoff. Tra le dodici bocciate, il Napoli, superato 3-2 al Maradona dai campioni del mondo del Chelsea: la stroncatura non è maturata nell’ultima partita, ma nell’intero percorso europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - The Bold Champions, le pagelle | Napoli (4,5), gli infortuni sono solo sfortuna? Italiane rimandate (5), De Zerbi dovrebbe fare autocritica (4)

Analizziamo i risultati delle squadre italiane in Champions League dopo sette turni, con un bilancio complessivo di quattro punti su dodici.

